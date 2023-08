Frygt for tvangsomskæring: Somalisk pige bliver i Danmark

Flygtningenævnet har omgjort sin egen beslutning om at udvise en 4-årig somalisk pige og hendes forældre.

Det er sket efter kritik fra FN's Børnekomité, skriver Flygtningenævnet på sin hjemmeside.

Nævnet oplyser videre, at pigen efter den nye vurdering har fået opholdstilladelse i Danmark.

Moren, der er født i 1989, kom til Danmark i 2014, og kort tid efter fik hun opholdstilladelse i Danmark.

Hendes mand kom få år efterfølgende sammen med deres fire børn.

I 2019 fødte hun en datter.

Det er netop datteren, der er central i sagen.

Da forældrene søgte om asyl til datteren kort tid efter hendes fødsel, var det blandt andet med begrundelsen, at hvis familien blev udvist til Somalia, ville der være en risiko for, at datteren ville blive tvangsomskåret.

Selv om det er ulovligt at omskære piger og kvinder i det østafrikanske land, er omkring 98 procent af kvinderne i landet ifølge FN's Børnekomité omskåret.

Men Flygtningenævnet mente ikke, at der var en overhængende risiko for pigen ved at blive sendt til Somalia. Blandt andet fordi forældrene blev vurderet til at være ressourcefulde nok til at modstå presset fra familien og det omkringliggende samfund i Somalia, der angiveligt ønsker at få tvangsomskåret datteren.

Afgørelser i Flygtningenævnet kan ikke appelleres til andre instanser i Danmark, men FN's Børnekomité, der består af 18 uafhængige eksperter fra forskellige lande, tog sagen op.

Og det førte til kritik af den danske afgørelse.

Komitéen holder blandt andet øje med, om lande overholder de forpligtelser, de har som følge af FN's Børnekonvention. Den trådte i kraft i Danmark i 1991.

Familien har haft lov til at opholde sig i Danmark, mens sagen blev behandlet.

Den nye afgørelse fra Flygtningenævnet vurderer, at der er en betydelig risiko for, at pigen ved en tilbagevenden til Somalia vil blive udsat for omskæring.

Vurderingen lægger blandt andet vægt på, at pigens storesøster blev tvangsomskåret i Somalia.

