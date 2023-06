Frygt for voldelige konflikter ligger bag forbudssag mod Bandidos

Bandidos er ifølge politiet landets største kriminelle gruppering, og den er i vækst. Antallet af medlemmer og afdelinger vokser.

Det fastslår politidirektør Lasse Boje fra National Enhed for Særlig Kriminalitet i forbindelse med en opsigtsvækkende nyhed fredag - nemlig at politiet har indledt en efterforskning i et forsøg på at få forbudt gruppen efter en bestemmelse i Grundloven.

Beslutningen skal ifølge politidirektøren også ses som en advarsel til de to andre dominerende grupper, Hells Angels og Comanches, som tidligere hed Satudarah.

- Vi opfordrer de andre grupper til at tænke sig rigtig godt om i forhold til ikke at begå alvorlig kriminalitet og indlade sig i voldelige konflikter, siger Lasse Boje til Ritzau.

Alle tre store grupper har i den senere tid øget rekrutteringen og har konsolideret sig, lyder det.

Hverken sidste år eller i år har der dog været tegn på større alvorlige blodige konflikter grupperne imellem.

- Men på langt sigt er det en bekymring, at der opstår konflikter, siger politidirektøren.

Forbudssagen er et middel til at mindske risikoen, påpeger Lasse Boje.

I et stykke tid har politiet gennemført analyser af "en håndfuld" grupperinger for at se, om en forbudssag er mulig - om det giver mening politioperativt og juridisk.

Og blandt disse er Bandidos altså nu blevet udvalgt.

En opløsning kræver to ting: At gruppen opfylder definitionen på en forening, og at den drives med et ulovligt øjemed.

De juridiske betingelser blev opstillet af Højesteret i 2021 i den første forbudssag mod en kriminel gruppe, banden Loyal To Familia (LTF).

- Dommen har sat rammerne for, hvad der skal til for at opløse en gruppering, siger Lasse Boje.

Advokat Michael Juul Eriksen har til Ekstra Bladet fredag sagt, at det vil være sværere at få domstolene til at godkende et forbud mod Bandidos end mod LTF.

Den vurdering ønsker politidirektør Lasse Boje ikke at kommentere.

- Men umiddelbart vil jeg mene, at vi står et ret godt sted med hensyn til at bevise, at der er tale om en forening, siger han.

Lasse Boje ønsker ikke at frigive oplysninger om antallet af registrerede Bandidos-medlemmer og støtter. Men han siger, at gruppen er aktiv over hele landet, dog mest i det østlige Danmark.

Efterforskningen hos NSK ventes at være slut ved årets udgang. Derefter skal anklagemyndigheden afgøre, om sagen skal indbringes for domstolene eller ej.

