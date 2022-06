Fuld lastbilchauffør ramte bygning - lastbil beslaglagt

En ukrainsk lastbilchauffør kørte torsdag ind i en bygning på rastepladsen ved Tuelsø nær Sorø. Politiet valgte efterfølgende at beslaglægge lastbilen på grund af mandens høje alkoholpromille.

- Efter noget slingrende kørsel på Vestmotorvejen ved Sorø, så kører lastbilen ind på rastepladsen ved Tuelsø, hvor den påkører en bygning og rammer et halvtag, fortæller Stefan Jensen, der er vagtchef hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Da politiet ankom til stedet, blev manden bedt om at blæse i et alkometer, og det viste, at han havde fået så meget at drikke, at promillen var over de tilladte 0,5. Langt over.

- Sådan en alkometertest er jo kun vejledende, og den nøjagtige promille skal fastlægges ved en blodprøve. Men jeg kan sige så meget, at den var betydeligt over 2,00, fortæller Stefan Jensen.

Netop grænsen på 2,00 er interessant. For sidste forår trådte en lov om såkaldt vanvidskørsel i kraft. Ud over skærpede straffe gav loven også mulighed for konfiskation af køretøjer, blandt andet ved spritkørsel med en promille over 2,00.

Det er domstolene, som i sidste ende afgør, om køretøjet skal konfiskeres - altså overtages af staten. Men indtil da kan det beslaglægges af politiet.

Ifølge Stefan Jensen er der tale om en lastbil med anhænger. Lastbilen er indregistreret på polske nummerplader, mens anhængeren er litauisk. Lastbilen var tom.

- Men selv om den er tom, så vejer den stadigvæk et sted mellem 20 og 30 ton, fortæller vagtchefen.

Den ukrainske mand, som sad bag rattet, er anholdt og sat i detentionen. Når han har sovet branderten ud, vil han blive afhørt.

- Han står til en bøde for spirituskørsel, og fordi han er udlænding, så skal bøden betales, inden han kan få lov at gå, fortæller Stefan Jensen.

