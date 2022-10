Manden erkender at have alkoholproblem, men havde ikke til hensigt i true nogen, siger han. Han modtager dom.

Fuld mand dømt for at true statsministeren

Er det en trussel mod Mette Frederiksen (S) på baggrund af hendes politiske udtalelser, hvis man, mens man er meget fuld, siger, at man vil slå den danske statsminister ihjel?

Ja, siger en enig domsmandsret i Retten i Glostrup tirsdag.

Retten har kendt en 53-årig mand skyldig i truslen, som faldt den 29. september 2021. Og ytringen koster ham tre måneders fængsel.

Manden har i en periode livestreamet via YouTube, hvor personer kan følge hans kanal, se hans direkte udsendelse, stille spørgsmål og sende ham penge-donationer.

Men denne dag - den 29. september 2021 - var han efter eget udsagn plørefuld, da han kørte i et mobilhome - altså et køretøj, der også kan bruges til beboelse - på vej fra Flensborg til København.

"Hvad skal du lave i dag", læser en mekanisk stemme op for ham. Det er en af hans følgere, der spørger i kommentarfeltet.

- I'm going to kill the prime minister of Denmark, lyder svaret fra den tydeligt meget fulde mand.

Den snøvlende tale høres i videoen, som politiet efterfølgende har sikret sig, og i retslokalet tirsdag erkender den 53-årige at have sagt, at han ville slå statsministeren ihjel.

Men det var ikke en trussel, siger han. Det skal ses i sammenhæng, mener både han og forsvarer Ulrik Sjølin, der fremhæver, at den 53-årige et minut senere i videoen trækker i land.

- Jeg vil ikke slå nogen ihjel.

- Det var for sjov, lyder det i videoen.

Alligevel er det strafbart, mener senioranklager Tobias Berg.

- Truslen er sagt. Det kan man ikke gå ind og trække tilbage ved at sige, at det var bare en joke, siger han.

Han fremhæver, at manden tidligere er dømt for - under lignende omstændigheder - at have sagt næsten det samme. Den trussel blev fremsat i marts 2021, og han blev i september samme år idømt 50 dages fængsel.

Nu er han tilbage i samme byret for en enslydende trussel, der skulle var fremsat 23 dage efter den første dom, og det føre til en hårdere straf i denne omgang, mener senioranklageren.

- Det er voldsomt skærpende, at man har så hurtigt et recidiv (tilbagefald i kriminalitet, red.), siger han.

Han argumenterer for en dom på ikke under 70-80 dages fængsel.

Forsvareren derimod mener, at det ikke kan tolkes som en trussel, fordi manden var plørefuld, ikke sagde statsministerens navn, hurtigt trak i land og desuden ikke har en YouTube-kanal med politisk indhold.

Derfor bør han frifindes, mener Ulrik Sjølin. Eller alternativt have en betinget dom og i alkoholbehandling.

Men det er strafbart, slår retten fast og idømmer den 53-årige fængsel i tre måneder. Efter en kort snak med sin forsvarer vælger manden at modtage dommen.

Manden er vurderet normalt begavet, men han erkender, at han drikker for meget - op mod 30 øl flere gange om ugen, og nogle gange drikker han, til han falder om.

Han vil prøve at lade være med at livestreame, når han er fuld, og så har han spærret nogle ord, så kommentarer med det indhold ikke dukker op i hans kommentarer og "trigger ham" til at sige lignende ting fremover, siger han.

Det er ord som "today", "kill", "Mette Frederiksen", "plan" og "prime minister".

Ifølge den 53-årige følger omkring 100-200 personer hans kanal, og af dem af cirka to-fire personer danskere.

/ritzau/