Fupanklaget havbrugsejer i retten igen efter halvandet års pause

En omfattende retssag mod havbrugsvirksomheden Hjarnø Havbrug genoptages tirsdag ved Retten i Horsens.

Sagen blev indledt tilbage i marts 2021 og skulle have været behandlet over fem retsdage fordelt over to uger.

Men sådan gik det ikke.

Først forsvandt 77 ringbind med sagens bilag, som var opmagasineret hos Sydøstjyllands Politi.

Det fik sagens to forsvarsadvokater til at protestere. De gjorde gældende, at det pågældende materiale måtte udgå af sagen, som efter advokaternes mening så måtte gå om eller droppes.

Spørgsmålet blev prøvet i landsretten, hvor advokaterne dog ikke fik medhold.

Advokaterne ville herefter søge om lov til at indbringe spørgsmålet for Højesteret.

Men de fik afslag på at gå videre med sagen af det såkaldte Procesbevillingsnævn.

Da retssagen stod til at blive genoptaget tidligere i år, blev den igen ramt af forsinkelse. Denne gang grundet sygdom hos den tiltalte.

Tirsdag gør byretten i Horsens så et nyt forsøg på at få sagen færdigbehandlet.

Sagen er Danmarks til dato største kriminalsag om havbrug og miljøforhold.

Hjarnø Havbrug og dets ejer anklages for at have set stort på miljøgodkendelser og skruet voldsomt op for produktionen af ørreder i årene fra 2013 til 2018.

Flyderinge med fiskeopdræt i og ud for Horsens Fjord blev fyldt til bristepunktet med forurening til følge, lyder det i anklagen.

Havbrugsejeren anklages også for at have udsat 373.000 sølvlaks på et af sine tre havbrug, selv om der kun var tilladelse til at udsætte ørreder.

Anklageren kræver fængselsstraf og konfiskation af 191 millioner kroner.

Beløbet svarer ifølge anklagemyndigheden til fortjenesten fra den ulovlige overproduktion.

Den 51-årige havbrugsejer nægtede sig ved sagens opstart skyldig.

Der er afsat seks retsdage til at færdigbehandle sagen.

