Fusion godkendt - snart kan danskere betale med mobilen i Norge

EU-Kommissionen har sagt god for fusion mellem MobilePay og norske Vipps. Handel gennemføres i fjerde kvartal.

Aftalen mellem Danske Bank og bankerne bag betalingstjenesten Vipps om at fusionere med MobilePay er blevet godkendt af alle relevante myndigheder. Det er blandt andet EU-Kommissionen.

Det meddeler Danske Bank i en selskabsmeddelelse fredag.

Fusionen har været planlagt siden 2021, hvor Danske Bank offentliggjorde en aftale med finske OP Financial Group og sammenslutningen af banker bag Vipps i Norge.

Siden er OP's mobilbetalingsselskab, Pivo, udgået af fusionen. Det skyldtes konkurrencehensyn, fordi EU-Kommissionen var bekymret for sammenlægningen af MobilePay og Pivo.

De to mobilbetalingsløsninger er væsentlige aktører i Finland, og fusionen af dem ville derved kunne have en negativ indvirkning på konkurrencen inden for mobile betalingstjenester i Finland.

At OP ikke bliver en del af aftalen betyder ifølge FinansWatch, at Danske Bank får en ejerandel på 27,8 procent, mens Vipps-bankerne får 72,2 procent.

I juni sidste år, da fusionen blev meldt ud, sagde MobilePay-topchef Claus Bunkenborg, at MobilePay-brandet fortsætter med at eksistere i de nuværende markeder. De fleste brugere vil derfor ikke opleve, at brugen ændrer sig.

Der skal bygges en ny platform med udgangspunkt i den, Vipps har. Det er dog under motorhjelmen, der skiftes ud, sagde Claus Bunkenborg.

- Brugerne vil opleve, at MobilePay ligner sig selv, men at der kommer flere nye services på hurtigere, lød det sidste år.

Fusionen vil skabe "en af de mest komplette mobile wallets i Europa", har Danske Bank tidligere meddelt.

Det vil gøre fremtidig betaling over grænser nemmere.

Indtil videre kan de nordiske lande nemlig ikke overføre penge til hinanden via en mobilbetalingsapp.

Da OP og Pivo udgik af aftalen i september i år, lød det fra Danske Bank, at der ikke var ændringer i "parternes ambition om at skabe en fælles mobil betalings-wallet på tværs af landegrænser".

Præcis hvordan mulighederne for betaling over grænser kommer til at foregå, fremgår ikke.

Handlen ventes at kunne gennemføres i fjerde kvartal i år. Den vil indbringe Danske Bank et engangsbeløb på 400 millioner kroner.

