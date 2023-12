Fusioneret enzymgigant får helt nyt navn

Når Novozymes og Chr. Hansen inden længe slår sig sammen i ét selskab, bliver det under et nyt navn.

Novonesis bliver navnet på det fusionerede selskab, fremgår det af en pressemeddelelse.

Første halvdel af det nye firmanavn refererer både til det latinske "novo", der betyder ny, men selvfølgelig også til Novo Nordisk, som Novozymes kommer fra.

Anden halvdel af det nye firmanavn er taget fra det græske ord "genesis", som betyder begyndelse.

Ester Baiget, der er adm. direktør for Novozymes, siger om navneskiftet:

- Novonesis afspejler, hvor vi kommer fra, hvad vi kan opnå, og hvad vi kan blive i fællesskab.

- Vi er her for at begynde en ny æra inden for biotekløsninger. Det er derfor, at vi har valgt at kalde vores nye selskab Novonesis, som betyder "en ny begyndelse", siger hun.

Det nye, verdensomspændende selskab kommer til at have mere end 10.000 ansatte med speciale i fremstilling af enzymer, der bruges inden for produktion af fødevarer, brændstof, vaskepulver og meget andet.

Det forventes, at fusionen falder endeligt på plads i første kvartal næste år. Der mangler fortsat godkendelse fra konkurrencemyndigheder i nogle lande og områder.

/ritzau/