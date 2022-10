Fyldte gaslagre sender prisen på gas helt i bund

I forbindelse med, at EU skal gøre sig fri fra den russiske gas, har der været en målsætning om, at EU's gaslagre skal være 85 procent fyldte inden november.

Målsætningen er nu mere end indfriet i Danmark, hvor gaslagrene onsdag er 100 procent fyldte.

Det oplyser brancheorganisationen Green Power Denmark og Energinet.

Kristian Rune Poulsen, der er chefkonsulent hos Green Power Denmark, forklarer, at vi dermed er godt sikret over vinteren.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Lige nu er de danske gaslagre fyldt til randen med gas.

- Det betyder altså, at vi er rigtig godt rustet, når vi går ind i vinteren. Vi kan simpelthen ikke få mere gas på lager, end vi har lige nu, siger han.

Han påpeger dog også, at gassen i lagrene i sig selv ikke er nok til at forsyne Danmark med gas over hele vinteren.

- Vi kan ikke klare os alene med gaslagrene. Det gas, vi har på lager, det rækker til cirka to til måske tre vintermåneder, siger han.

Derfor er vi stadig afhængige af, at kunne importere gas fra andre steder i Europa, samt Danmarks egen produktion af biogas.

Kristian Rune Poulsen fortæller, at vi i øjeblikket stadig får masser af gas ind i Europa. Ifølge ham kommer vi sandsynligvis ikke til at mangle gas over vinteren.

Også andre lande i Europa er godt med, hvad angår opfyldningen af gaslagre. Det har været med til at sende gasprisen helt i bund.

- Det at de danske - og faktisk også mange andre europæiske gaslagre - er fyldte eller næsten fyldte, det har fået spotprisen på gas til styrtdykke meget markant.

- Gasprisen for levering her og nu er altså på det laveste niveau, vi har set i over et år, siger Kristan Rune Poulsen.

I Danmark har vi to gaslagre, der begge befinder sig under jorden.

Det ene er i Stenlille på Vestsjælland, mens det andet er i Lille Torup i Nordjylland.

Lagret ved Stenlille befinder sig godt 1,5 kilometer under jorden og dækker et areal på 14 kvadratkilometer.

Ved Lille Torup har lagret en cylindrisk form og dets diameter og højde er på omkring 5 kilometer.

Det er Gas Storage Denmark, der ejer og forvalter gaslagrene. Selskabet er ejet af Energinet.

/ritzau/