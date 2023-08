Fyldte lagre i Italien trækker Royal Unibrews ølsalg ned

Royal Unibrews ølsalg har været negativt påvirket af, at italienske restauratører har haft behov for at tømme ud på lagrene.

Det har været med til at få mængden af solgte drikkevarer i Vesteuropa til at falde 29 procent i andet kvartal af 2023. Det er den organiske vækst, som ikke indregner opkøb af nye virksomheder.

Det skriver Royal Unibrew i sit halvårsregnskab, som er blevet offentliggjort tirsdag.

Men i løbet af månederne maj, juni og juli har bryggeriet set, at mængden af øl, som bryggeriet sælger til de italienske restauratører, igen svarer til den mængde, som restauratørerne sælger videre til tørstige kunder.

Mens mængden af øl solgt i Vesteuropa er faldet, har folk i Nordeuropa købt flere drikkevarer fra Royal Unibrew.

Her er antallet af solgte liter steget tre procent. Det betyder et samlet fald i antallet af solgte liter på fire procent, når man ikke regner opkøb med.

Men selv om bryggeriets mængde af solgte drikkevarer er faldet en smule, er priserne steget. Og det betyder, at den samlede omsætning er steget.

I andet kvartal lød den på 3,6 milliarder kroner mod 3,2 milliarder kroner året før.

Dog følger bundlinjen ikke med den stigende omsætning. I andet kvartal har Royal Unibrew tjent 388 millioner kroner.

Det svarer til cirka halvdelen af indtjeningen i andet kvartal i 2022.

Royal Unibrew har de seneste år lavet flere store opkøb.

Senest har selskabet købt den hollandske læskedrikproducent Vrumona i en handel på omkring 2,2 milliarder kroner.

Vrumona er den næststørste læskedrikproducent i Holland, og Royal Unibrews topchef, Lars Jensen, har store forventninger til virksomheden.

- Den vil udgøre en ny vækstplatform for Royal Unibrew i Vesteuropa og forventes at drive den organiske indtjeningsvækst i de kommende år, udtaler han i regnskabet.

I januar i år købte selskabet både bryggeriet og ølmærket Nørrebro Bryghus.

Året før var det canadiske Amsterdam Brewery Company og Hansa Borg Bryggerier i Norge, der blev opkøbt af det danske bryggeri.

Royal Unibrew har også forsøgt at købe Aqua d'Or-mærket fra den franske koncern Danone, men handlen faldt på gulvet.

