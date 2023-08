Fynbo dømt til at betale erstatning for massebedrageri

En 25-årig nyborgenser skal betale cirka 140.000 kroner i erstatning til en lang række af ofre, som han snød via salgsannoncer på Den Blå Avis.

Det har Retten i Svendborg afgjort med en dom torsdag.

Ud over erstatningsbeløbet er manden dømt til at betale for straffesagens omkostninger, og så skal han udføre 120 timers samfundstjeneste og lade sig underkaste tilsyn fra Kriminalforsorgen.

At han udfører samfundstjenesten og lader sig underkaste tilsynet, betyder, at han ikke skal afsone den straf på seks måneders fængsel, som han blev idømt i sagen.

Den 25-årige mand valgte ved et retsmøde i sidste uge at erkende sig skyldig i sagen, hvor han var sigtet for i en periode fra juli 2020 til december 2022 at have modtaget penge fra en lang række personer.

Pengene modtog han som betaling for varer, som han foregav at sælge via annoncer på Den Blå Avis. Men køberne fik aldrig deres varer. For det meste var der tale om mobiltelefoner.

Svindel via nettet er i de senere år blevet en af de mest udbredte former for kriminalitet. Og navnlig handel med varer er en af de metoder, som svindlerne ynder at benytte.

I en undersøgelse, som Det Kriminalpræventive Råd (DKR) offentliggjorde tidligere i år, fremgik det, at 63.000 danskere i 2021 blev ofre for bedrageri ved handel på nettet.

- Folk skal huske at være skeptiske, hvis en person, de aldrig har mødt, beder en om penge, og man skal være sikker på, hvem man overfører penge til, før man gør det, lød det i den forbindelse fra analytiker i DKR Helena Juul Kanafani.

Ifølge undersøgelsen bliver danskere hvert år ofre for it-relateret bedrageri for, hvad der samlet set løber op i et trecifret millionbeløb.

/ritzau/