Fynbo hvidvaskede og solgte stjålne cykler for over en million

En 40-årig mand har solgt stjålne cykler for cirka 1,4 millioner kroner. Det har Retten i Odense afgjort torsdag, oplyser politiet.

Cykeltyven "hvidvaskede" de stjålne cykler ved at ændre stelnummeret, så de ikke slog ud i politiets register over stjålne cykler, hvis man tjekkede dem.

Og det har gjort det så godt som umuligt for købere at vide, at de var ved at købe en stjålen cykel, fortæller Sara Larsen, der har været anklager på sagen.

- Den dømte havde mange cykler på lager og formåede at overbevise køberne om, at der var reklamationsret på cyklerne, og at han i det hele taget drev en fuldt legal forretning, fortæller hun i en pressemeddelelse.

Mange af cykelhælerens kunder fik endda en kvittering med, når de købte en cykel, som han annoncerede for på Den Blå Avis. Han gik særligt efter dyre elcykler.

- Der er ingen tvivl om, at den nu dømte har drevet hæleriet som en reel forretning, der handlede om at tjene penge.

- Det er min opfattelse, at han samlet har været i besiddelse af stjålne cykler og tilbehør til en samlet nypris på cirka 1,4 millioner kroner, siger Sara Larsen.

Fyns Politi regner med, at mindst 59 private personer og 3 cykelforhandlere har fået stjålet cykler i forbindelse med hælerierne. Ud over det fandt politiet en række cykler, de ikke har kunnet identificere ejerne på.

Desuden har køberne af de stjålne cykler mistet både cykel og de penge, de gav for den.

Manden tilstod hæleri og dokumentfalsk og er idømt et år og ni måneders fængsel.

/ritzau/