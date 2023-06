Fyns Politi efterlyser: 14-årige Joshua gået hjemmefra på Fyn

14-årige Joshua fra Højby på Fyn er gået hjemmefra, og Fyns Politi beder nu borgere om hjælpe til at finde ham.

Det skriver politiet i et opslag på det sociale medie Twitter.

- Vi savner 14-årig dreng ved navn Joshua, skriver politiet.

Vagtchef ved Fyns Politi Milan Seyfabad pointerer over for Ritzau, at man ikke mistænker, at der er sket noget kriminelt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiet beskriver Joshua som spinkel af bygning, 150 centimeter høj, iført orange t-shirt og blå shorts. Han har desuden sin venstre arm i gips.

- Har du set ham, hører vi gerne fra dig via 114, skriver politiet.

114 er politiets telefonnummer til henvendelser, der ikke er akutte.

/ritzau/