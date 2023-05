Fynsk bankaktie brager i vejret efter fusionsaftale

Den fynske bank Totalbanken oplever onsdag massiv medvind på den danske fondsbørs.

Lidt før klokken 10 stiger bankens aktie med knap 44 procent.

Stigningen kommer, efter at Totalbanken sammen med Sparekassen Danmark tirsdag kunne præsentere en fusionsaftale.

Totalbanken er klart den mindre part i den mulige fusion. Det er da også navnet Sparekassen Danmark, som vil komme til at overleve, hvis fusionen gennemføres.

- Hensigten med fusionen er at skabe et større og stærkere pengeinstitut og samtidig give Sparekassen Danmark et godt udgangspunkt for ekspansion på Fyn, skrev Totalbanken.

Forslaget skal efter planen til afstemning på en ekstraordinær generalforsamling i Totalbanken til august.

Det skal også godkendes af repræsentantskabet i Sparekassen Danmark.

Det fusionerede institut vil, hvis det bliver en realitet, få cirka 1325 medarbejdere og have en balance på 65 milliarder kroner, oplyste bankerne tirsdag.

Den fusionerede bank vil få i alt 60 filialer.

Totalbanken har aktuelt cirka 90 medarbejdere og en balance på 4,1 milliarder kroner. Det fremgår af bankens hjemmeside.

Det mulige fusionerede pengeinstitut vil få cirka 330.000 kunder.

Der vil ikke blive afskediget medarbejdere som følge af fusionen, lød det tirsdag.

De fire største aktionærer i Totalbanken - som tilsammen ejer 57,5 procent af aktierne - har alle givet tilsagn om at ville stemme for fusionen.

Sparekassen Danmark er i forvejen resultatet af en fusion.

I 2021 valgte Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel nemlig af slå sig sammen.

/ritzau/