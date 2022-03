Fynsk vognmandsfamilie er anklager for storstilet fusk

En fynsk vognmand, hans samlever og deres søn bør ifølge anklagemyndigheden straffes ekstraordinært hårdt i en sag om snyd med førerkort i lastbilbranchen. Det fremgår af det digre anklageskrift i straffesagen, som indledes mandag ved Retten i Odense.

Ud over parret og sønnen er et ældre familiemedlem også tiltalt i sagen, som mandag går i gang ved Retten i Odense.

Alt i alt indgår der over 700 anklagepunkter i sagen, som drejer sig om udlån af såkaldte førerkort, som lastbilchauffører er udstyret med, og som bruges i forbindelse med bilens fartskriver til at sikre, at reglerne om køre- og hviletid overholdes.

Tilbage i februar 2021 blev vognmanden og sønnen anholdt efter længere tids efterforskning foretaget af politiets Tungvognscenter Syd. Med en dommerkendelse i hånden kunne politiet foretage ransagninger, og de to blev sigtet.

Siden fulgte en større efterforskning, og den har altså ført til, at der også er rejst sag mod vognmandens samlever og et ældre familiemedlem.

Politiet og anklagemyndigheden mener, at chauffører i vognmandens virksomhed systematisk har anvendt førerkort, som tilhørte andre, og på den måde er hviletidsreglerne blevet knægtet.

Hvad angår vognmanden, samleveren og sønnen, mener anklagemyndigheden, at den sædvanlige strafferamme i sager af den type, skal sprænges. Det fremgår af anklageskriftet.

Retten kan ved en eventuel dom vælge at forhøje strafferammen med 50 procent.

Der er rejst tiltale for straffelovens bestemmelse om såkaldt personelfalsk. Det handler om at bryde loven ved at bruge et dokument, som var det ens eget, selv om det tilhører eller er udstedt til en anden.

Normalt straffes den slags med bøde eller fængsel i op til seks måneder, men det vil anklagemyndigheden altså have skærpet, for så vidt angår de tre.

Hvad vognmanden og sønnen angår, bør de både straffes med fængsel og bøde, lyder det i anklageskriftet.

Strafpåstanden mod samleveren og det ældre familiemedlem er en fængselsstraf.

Ud over de fire personer, så skal vognmandsselskabet også straffes med en bøde. Hvor stor den bør være, har anklagemyndigheden ikke tilkendegivet noget om i sagens anklageskrift.

Vognmandsfirmaet er anklaget for mere end 200 gange at have overtrådt en straffebestemmelse i enten straffeloven eller anden relevant lovgivning på området.

Alle anklagede nægter sig skyldige i sagen, der behandles over seks dage i retten frem til 5. april. Dommen afsiges muligvis først efterfølgende.

