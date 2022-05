Fyret hjemmehjælper efterforskes for tyverier for en million

Mens ældre borgere i Rebild lukkede en mandlig hjemmehjælper ind i deres hjem for at få hjælp, havde han tilsyneladende ikke kun støvsugning eller omsorg i tankerne.

Siden november har Nordjyllands Politi efterforsket adskillige tyverier hos de ældre mennesker, og sagen er kun vokset. Ifølge B.T. har 46 borgere henvendt sig politiet og fortalt om tyverier i eget hjem, hvor de egentlig skulle have modtaget hjælp fra manden.

I februar havde politiet modtaget 35 anmeldelser.

Den samlede værdi af stjålne genstande er ifølge B.T.'s oplysninger løbet op i over en million kroner.

Artiklen fortsætter under annoncen

- De nye henvendelser er kommet på baggrund af opslag og omtale i pressen, siger politikommissær ved Nordjyllands Politi Mikkel Brügmann til avisen.

- Det er meget bekymrende. At man betror sig til et menneske, som egentlig er der for at udøve et job og hjælpe - og så begår det her. Det er rigtig træls, siger han.

Politiet kom på sporet af sagen, da en borger i kommunen fortalte, at der var blevet stjålet jubilæumsmønter fra hjemmet, og at mistanken rettede sig mod den 62-årige hjemmehjælper.

Det fik politiet til at anholde og ransage hjemmehjælperens hjem i Himmerland.

I den forbindelse skrev Nordjyske, at manden nægtede tyveriet hos den ældre borger. Han erkendte dog, at nogle af de ting, politiet fandt på hans adresse, var stjålet hos andre ældre eller sårbare personer i kommunen.

På bopælen fandt politiet blandt andet stjålne fingerringe, smykkeskrin, sølvtøj og julepynt.

De første genstande blev angiveligt stjålet i 2020. De sidste blev nappet i år. Rebild Kommune fyrede manden, da sagen blev opdaget.

Det er ikke første gang, at en hjemmehjælper bliver filtret ind i en sag om at stjæle fra eller svindle ældre mennesker.

Så sent som i marts blev en kvindelig hjemmehjælper i København sigtet for at have skaffet sig koder til ældre borgeres betalingskort og efterfølgende misbrugt kortene. Det stod ifølge sigtelsen på i knap to år.

Også den sag begyndte at rulle, da en af de formodede ofre tog kontakt til politiet.

Den mistænkte kvinde er sigtet for at have svindlet, mens hun var ansat på først et plejehjem på Vesterbro i København og senest på et plejehjem på Frederiksberg.

Hverken hun eller den mandlige hjemmehjælper er blevet tiltalt endnu, da efterforskningerne fortsat er i gang.

/ritzau/