Gæsterne vender stærkt tilbage: Tivoli sætter omsætningsrekord

Efter flere år med coronanedlukninger vendte gæsterne sidste år stærkt tilbage til Tivoli, der endte med at sætte omsætningsrekord.

Det bekræfter selskabet i sit årsregnskab torsdag.

Tivoli omsatte for mere end 1,1 milliarder kroner mod cirka 720 millioner året før. Det svarer til en vækst på 57 procent.

Coronapandemien er dog blevet afløst af krig på europæisk jord, og derfor går Tivoli - ligesom mange andre selskaber - en usikker fremtid i møde.

Det siger Tivolis administrerende direktør, Susanne Mørch Koch, i en kommentar til regnskabet.

- Resultatet for 2022 giver et godt fundament for de kommende år. Men de makroøkonomiske udfordringer skaber usikkerhed omkring forbrugeradfærden, og vi foretager samtidig bevidste investeringer i Tivolis forretning for at udvikle og ruste Tivoli til de kommende år.

- Det betyder, at der for nuværende forventes et resultat før skat i 2023, som er lavere end i 2022, lyder det.

Næsten 3,9 millioner gæster lagde vejen forbi Tivoli sidste år. Det er 61 procent flere end året før.

Det er dog fortsat lidt færre end i 2019 - altså inden coronapandemien - hvor besøgstallet ramte knap 4,6 millioner.

Gæsterne kom sidste år blandt andet for at fejre dronningens 50-års regeringsjubilæum samt holdpræsentation til cykelløbet Tour de France.

Man forventer, at besøgstallet kommer til at stige yderligere i år, men gæsterne formodes også at bruge færre penge, når de er på besøg, lyder det.

De mange gæster var sidste år med til at gøre Tivoli til en rentabel forretning igen.

Under coronapandemien gjorde nedlukninger det umuligt at tjene penge på forlystelsesparken.

Sidste år blev det dog til et samlet resultat efter skat på 65 millioner kroner.

