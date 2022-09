Gaslækage observeret på Nord Stream 2's rute nær Bornholm

Der er mandag observeret en gaslækage sydøst for Bornholm.

Det oplyser Søfartsstyrelsen i en navigationsadvarsel. Her lyder det desuden, at lækagen er farlig for skibsfarten.

Lækagen er sket på den rute, hvor den store gasledning Nord Stream 2 løber.

Meldingen om en lækage kommer, umiddelbart efter at der natten til mandag blev observeret et fald i trykket i gasledningen. Trykket faldt angiveligt fra omkring 105 bar til 7 bar, skriver nyhedsbureauet Reuters.

I en pressemeddelelse bekræfter Energistyrelsen, at der er opstået et læk på den ene af to Nord Stream 2-gasledninger i dansk område sydøst for Dueodde.

Sejlads er mandag forbudt inden for et område af fem sømil - svarende til knap ti kilometer - fra gaslækagen, oplyser Søfartsstyrelsen.

- Uden for forbudszonen er der ikke sikkerhedsrisici forbundet med lækket. Hændelsen forventes ikke at have konsekvenser for den danske forsyningssikkerhed for gas, lyder det fra Energistyrelsen i pressemeddelelsen.

Videre skriver styrelsen, at "relevante myndigheder" koordinerer indsatsen, og styrelsen vil opdatere løbende.

Nord Stream 2 løber fra Rusland til Tyskland.

Den var stort set klar til at blive taget i brug og var blevet fyldt med 300 millioner kubikmeter gas, da den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, kort før Ruslands invasion af Ukraine meddelte, at man ville droppe brugen af den.

/ritzau/