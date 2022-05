Gazprom vil indstille leverancen af gas til Ørsted fra onsdag

Ørsted har afvist at betale for russisk gas i russiske rubler. Derfor vil Gazprom nu indstille leverancen.

Det russiske gasselskab Gazprom har meddelt, at det indstiller leverancen af gas til Ørsted fra onsdag.

Det skriver det danske selskab i en pressemeddelelse tirsdag eftermiddag.

Gazprom har besluttet, at man vil lukke for hanerne, fordi Ørsted har afvist at leve op til det russiske krav om betaling i rubler.

Ifølge Ørsted har selskabet aldrig været forpligtet til at følge sådanne krav.

- Vi står i Ørsted fast på vores afvisning af at betale i rubler, og vi har forberedt os, så vi forventer fortsat at kunne levere gas til vores kunder, siger Mads Nipper, administrerende direktør i Ørsted, i meddelelsen.

- Situationen understreger, at vi i EU skal være uafhængige af russisk gas ved at accelerere udbygningen af vedvarende energi, siger han videre.

Man skal imidlertid ikke være bange for, at der ikke vil være nok gas til gasfyret derhjemme. Der findes nemlig ikke en direkte gasrørledning fra Rusland til Danmark, skriver Ørsted.

- Derfor vil Rusland ikke kunne lukke for den direkte leverance af gas til Danmark, og der vil således stadig kunne komme gas til Danmark, lyder det.

Den gas, som Gazprom leverer til Danmark, kommer gennem et netværk af gasledninger i Europa. Derfor er der flere andre aftagere af gas fra Gazprom, der ligger mellem Rusland og Danmark.

I stedet skal Ørsted finde andre, der vil sælge gas og levere det til Danmark.

Hvis nogle af de andre aftagere i netværket vil sælge gas til Danmark, kan Gazprom dermed ikke stille sig i vejen for det.

Ørsted regner desuden ikke med, at der vil være mærkbare omkostninger forbundet med at skulle finde nye leverandører af gas. Det oplyste Ørsted mandag.

Energistyrelsen forventer heller ikke, at det vil skabe problemer for gasforsyningen til landet.

- Gazproms beslutning ændrer ikke på Energistyrelsens vurdering. Vi har stadigvæk gas i Danmark, og vi regner ikke med, at den situation ændrer sig her og nu, siger Energistyrelsens direktør, Kristoffer Böttzauw.

- Men Danmark har planer klar, hvis situationen bliver forværret, lyder det.

Ørsted vil løbende være i dialog med de danske myndigheder. Man har tillid til, at myndighedernes løbende vurdering holder stik.

