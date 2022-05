Geeti Amiri: Jeg fik kvalme over mig selv og min historie

For få år siden var Geeti Amiri en af de mest fremtrædende stemmer i integrationsdebatten, men pludselig fik hun nok. Nu er hun tilbage, og hun mener det er tid til handling, særligt i folkeskolen, hvor der er brug for et opgør

Yahya Hassan begyndte et oprør, som ændrede den danske integrationsdebat. Da den unge forfatter i 2013 udgav en digtsamling, hvori han bebrejdede sine forældres generation for at have svigtet deres børn, blev det fulgt af en bølge af unge indvandrere, som råbte op om problemer i ghettoerne med vold, undertrykkelse og social kontrol. Ifølge Weekendavisen i 2018 brød de ”unge indvandrerdebattører det monopol på integrationsdebatten, der før tilhørte imamer, mere eller mindre religiøse talsmænd og politikeren Naser Khader”.

En af dem, der har råbt allerhøjst om problemerne blandt nydanskere, er Geeti Amiri, der delte sin egen historie om at havne på krisecenter på grund af vold og social kontrol i hjemmet, og hun kritiserede forstokkede og kvindeundertrykkende værdier blandt nydanskere.