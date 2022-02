Genåbnede forlystelsesparker sender Disney på ret kurs

Det begynder for alvor at gå godt for Disney igen, efter at genåbningen oven på coronapandemien er gået i gang i USA.

I regnskabsårets første kvartal kunne Disney således notere sig for en omsætning, der var steget med 34 procent til cirka 21,8 milliarder dollar. Det svarer omtrent til 142 milliarder kroner.

Den amerikanske nedlukning gjorde det svært for den traditionsrige underholdningsgigant.

Forlystelsesparker stod tomme, og Disney var i lange træk dybt afhængig af dens streamingtjeneste, Disney+, for at hive resultater hjem.

Men eftersom pandemien gradvist har sluppet sit tag, er gæsterne vendt tilbage til Disneys forlystelsesparker og andre rekreative tilbud.

Og det kan mærkes på virksomhedens pengepung.

Analyser havde forudset en omsætning i kvartalet på 20,9 milliarder dollar. Det svarer til 136,1 milliard kroner.

Det har Disney dog formået at overgå med næsten én milliard dollar - eller cirka 6,5 milliarder kroner.

/ritzau/Reuters