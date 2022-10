Genåbning af fysiske butikker løfter Ikeas omsætning

Møbelgiganten Ikea har på verdensplan omsat for 44,6 milliarder euro i det skæve regnskabsår, der strækker sig frem til udgangen af august.

Det viser netop offentliggjorte regnskabstal torsdag.

Omsætningen er dermed steget 6,5 procent sammenlignet med året inden. 44,6 milliarder euro svarer til cirka 330 milliarder kroner.

Særligt genåbningen af coronaramte samfund verden over og dermed også gigantens fysiske butikker har været med til at løfte salget.

Butikssalget steg primært i Europa, hvor coronarestriktionerne var mest omfattende.

Ikea har dog også været ramt af stigende inflation i det forgangne år. Sådan lyder det i en meddelelse.

- Inflation og forsyningskædeproblemer påvirkede salget og førte til stigende omkostninger og højere priser. Det betyder, at salget er vokset i beløb, men salgsmængderne er ikke fulgt med.

I Danmark alene er omsætningen landet på 4,9 milliarder kroner. Det betyder, at man har fastholdt niveauet fra sidste år, lyder det i en pressemeddelelse.

Man giver dog også udtryk for, at det har været et særdeles udfordrende år med krig i Europa, en global forsyningskrise og eftervirkningerne af coronapandemien.

Set i det lys, er man tilfreds med at fastholde omsætningen, siger Filip Fischier, der er finansdirektør i Ikea Danmark, i meddelelsen.

- Jeg er stolt over, at vi formår at fastholde omsætningsniveauet. Når vi ser tilbage på året der gik, var det slet ikke en selvfølge, siger han.

Han ser frem til det kommende år, hvor Ikeas tilstedeværelse i Danmark forstærkes med et varehus i København, som ventes at åbne i løbet af sommeren næste år.

- Vi går et spændende år i møde, hvor vi bliver endnu mere tilgængelige for de mange mennesker rundt omkring i hele landet, lyder det.

/ritzau/