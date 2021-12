Genåbning bidrog til stort milliardoverskud i tredje kvartal

Det offentlige overskud i Danmark lød i tredje kvartal - hvor landet blandt andet blev genåbnet - på 16,2 milliarder kroner.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik tirsdag.

Det er det største kvartalsvise offentlige overskud siden coronapandemiens start og en forbedring på 5,3 milliarder kroner i forhold til andet kvartal.

- Stigningen skyldes blandt andet et fald i de offentlige udgifter til covid-19-test og hjælpepakker som følge af lave smittetal, udfasning af restriktioner og genåbningen af Danmark, skriver Danmarks Statistik.

Danmark ophævede de sidste coronarestriktioner 10. september i år. Siden da er flere restriktioner indført igen.

I første og andet kvartal i 2021 lød eksempelvis de offentlige udgifter til hjælpepakker som følge af coronakrisen på henholdsvis 14,5 milliarder kroner og 5,2 milliarder kroner. I tredje kvartal var det 0,6 milliarder kroner.

Det har bidraget til overskuddet på 16,2 milliarder kroner.

- Det er et imponerende overskud, der med al tydelighed viser, at dansk økonomi var flyvende hen over sommeren, siger Tore Stramer, der er cheføkonom ved Dansk Erhverv, i en pressemeddelelse.

- Den store stigning skyldes primært, at der var en meget høj økonomisk aktivitet i dansk økonomi hen over tredje kvartal. Dertil faldt de offentlige udgifter til covid-19 og kompensationspakker mærkbart som følge af de lave smittetal og udfasningen af restriktionerne, siger han.

Også Dansk Industris underdirektør, Morten Granzau, er positiv. Han peger blandt andet på, at der er sket en hurtig genopretning efter et svært 2020.

- For kun et år siden ventede Finansministeriet et underskud på godt 30 milliarder kroner i 2021. Det viser meget godt, hvor overraskende hurtigt genopretningen er sket, siger han i en pressemeddelelse.

- Nu er spørgsmålet, om vi overhovedet får underskud i det offentlige i år, selv om Finansministeriet skønnede et underskud så sent som i sidste uge.

Danmark har siden september igen indført en række coronarestriktioner.

/ritzau/