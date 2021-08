Genåbning sender investeringsafkast i vejret hos PFA

PFA har i årets første halvår et investeringsafkast på 13,4 milliarder kroner.

Det viser halvårsregnskabet for 2021 fra PFA, der med omkring en million kunder er landets største pensionsselskab.

Det tilskrives blandt andet, at en voksende andel af befolkningen bliver vaccineret mod coronavirus.

- Udviklingen i første halvår 2021 har været præget af en storstilet udrulning af vacciner, som har sikret, at de fleste lande gradvist har kunne lempe restriktionerne, skriver selskabet i regnskabet.

Samtidig har det globale aktiemarked - og dermed også selskabets investeringer - nydt godt af genåbninger verden over oven på coronapandemien.

- Det globale aktiemarked har haft et stærkt halvår, hvor flere aktieindeks blev løftet til rekordhøje niveauer, da genåbninger og stærke nøgletal overskyggede mutationer og frygt for, at stigende inflation vil tvinge centralbankerne til at gribe ind, skriver PFA.

Til sammenligning havde PFA i første halvår af 2020 et tab på investeringsafkastet på 1,8 milliarder kroner.

Det var til gengæld det halvår, hvor coronapandemien ramte verden, og som sendte aktiemarkedet i bund på grund af nedlukninger og usikkerhed om pandemiens udvikling.

Det er i første halvår af 2021 særligt gået godt for kunder i PFA Klima Plus, der har fået grønne afkast på mellem 0,6 til 12,2 procent, skriver selskabet.

Til gengæld har pensionskassens obligationer givet et negativt afkast på 2,1 procent efter valutaafdækning.

I 2020 havde PFA et investeringsafkast på i alt 31 milliarder kroner. Det var 46 procent lavere end året før, der til gengæld med 57,5 milliarder kroner gav det største investeringsafkast nogensinde for PFA.

/ritzau/