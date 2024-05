Genbrugskæden Reshopper lukker sine fysiske butikker

Genbrugskæden Reshopper har besluttet af lukke alle sine butikker.

Det fremgår af en meddelelse fra virksomhedens administrerende direktør, Casper Blom, på Reshoppers hjemmeside.

- Desværre må vi erkende, at butikker ikke kun skal være bæredygtige for kloden, men også for økonomien, og det har vi ikke kunne få dem til at blive, lyder det fra Casper Blom.

Ifølge hjemmesiden har Reshopper to fysiske butikker i henholdsvis Valby og Taastrup. Butikkerne vil have sidste åbningsdag 31. maj.

Reshopper består af en app, hvor man kan handle med brugt tøj til børn.

Casper Blom ejer lidt mere end 30 procent af Reshopper ifølge cvr-registeret. Også den danske investor Jesper Buch, som blandt andet er kendt fra tv-programmet "Løvens Hule", ejer en del af virksomheden.

Ifølge Finans har de to opkøbt flere konkursramte børnebrands og restpartier de seneste år for at sælge varerne gennem Reshopper.

I regnskabsåret 2022/2023 havde Reshopper et overskud på 2,1 million kroner. Året før lød resultatet på tæt på nul.

Ifølge både Finans og DetailWatch har butiksdriften primært været placeret i selskabet Kids Group, som er ejet af Reshopper.

Her endte 2022/2023 med et underskud på knap 2,5 millioner kroner.

/ritzau/