Efter måneder med tom direktørstol: Naviair ansætter generalmajor

Generalmajor Anders Rex bliver ny administrerende direktør i den danske lufttrafiktjeneste Naviair.

Det oplyser Forsvaret i en pressemeddelelse.

Det sker, efter at Naviair i fire måneder har været uden direktør, da tidligere direktør Claus Baunkjær opsagde sin stilling efter blot otte måneder.

Anders Rex, der også går under pilotnavnet ERA, er Danmarks nuværende forsvarsattaché på den danske ambassade i Washington.

Han tiltræder stillingen i Naviair sidst på efteråret og bevilges orlov fra Forsvaret.

Forsvarschef general Flemming Lentfer siger i pressemeddelelsen, at Anders Rex har været en "af sin generations dygtigste og mest markante officerer i Flyvevåbnet og Forsvaret".

- Naviair kunne næppe få en mere velkvalificeret chef - og jeg ønsker ham alt det bedste i den nye funktion inden for et område, der er af kritisk betydning for såvel civil som militær luftfart, lyder det fra generalen.

Finansdirektør i Naviair Mads Kvist Eriksen har været konstitueret som administrerende direktør siden Baunkjærs afgang i marts.

Lufttrafiktjenesten Naviair styrer trafikken i det danske luftrum. Naviair har ansvaret for at lede fly sikkert ind og ud af det danske luftrum. Selskabet er ejet af staten.

En konflikt mellem det statsejede selskab Naviair og selskabets flyveledere skabte i løbet af foråret og først i juni forsinkelser i Københavns Lufthavn.

Det skyldtes, at ansatte i Naviair ikke længere ville tage ekstravagter for at dække manglen på flyveledere.

I midten af juni nåede de to parter dog en aftale. Og det bragte forsinkelserne ned.

Midt i konflikten meddelte Anne Birgitte Lundholt, at hun ville stoppe i selskabets bestyrelse og som bestyrelsesforman ved Naviairs generalforsamling i juni.

Administrerende direktør i DSB Flemming Jensen overtog formandsposten fra Lundholt.

/ritzau/