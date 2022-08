Genganger i Pusher Street - anholdt ti dage efter endt afsoning

Straf har ikke altid en afskrækkende virkning. Kun ti dage efter at have afsonet en dom for salg af hash i Pusher Street på Christiania er en 34-årig mand igen sat bag tremmer.

Mandag aften blev han anholdt i den hashbod, som politiet kalder nummer 60, med 35 gram hash, nogle joints og lidt skunk.

Det kom frem under et grundlovsforhør tirsdag i Københavns Byret. Dommeren besluttede at varetægtsfængsle ham i 20 dage. Begrundelsen er, at manden på fri fod formentlig vil genoptage den ulovlige adfærd.

Den tidligere dom lød på fængsel i otte måneder. Han blev sendt ud i friheden 19. august, men han var altså vendt tilbage til salgsgaden mandag aften, da betjente gik i aktion.

Også tidligere er der flere eksempler på, at Pusher Street kan være en tillokkende karrusel, som sælgere kravler op på igen efter at være blevet smidt af.

I april blev således en 20-årig mand fremstillet for en dommer for ulovlige aktiviteter i Pusher Street. Han havde fire domme bag sig.

Tirsdag blev også to andre anholdte på Christiania varetægtsfængslet. De havde ifølge politiets sigtelser været aktive i hashbod 5 og i hashbod 6.

Det kriminelle marked giver fortsat dønninger i politiet, retsvæsenet og i Kriminalforsorgen. Hele sidste år blev 941 anholdt i Pusher Street, og 228 blev varetægtsfængslet.

Billedet har ikke ændret sig i år. I midten af maj var flere end 100 blevet varetægtsfængslet, har politiet tidligere oplyst.

- Efter vores vurdering sker de fleste varetægtsfængslinger, fordi den sigtede gentagne gange har været sigtet og dømt for lignende kriminalitet, sagde politiinspektør Tommy Laursen fra Københavns Politi tidligere i sommer til Ritzau.

Han har også fortalt, at der er tegn på en forråelse i miljøet.

/ritzau/