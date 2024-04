Genstand fra lufthavn er blevet sprængt lørdag aften

Forsvarets ammunitionsryddere foretog lørdag aften en kontrolleret sprængning af en genstand, som blev fundet i Billund Lufthavn tidligere på dagen.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Sprængningen blev foretaget i et område i nærheden af byen Hejnsvig, hvor det blev vurderet forsvarligt, lyder det videre.

Politiet skriver ikke, at det var genstanden, som indeholdt sprængstof, men at der blev foretaget en kontrolleret sprængning.

Billund Lufthavn var lørdag lukket helt ned i omkring ti timer på grund af en bombetrussel.

Bombetruslen medførte, at lufthavnen blev evakueret lørdag, og at der ikke var nogen flyaktivitet fra lørdag formiddag til lørdag aften.

En mand i 30'erne er anholdt i sagen. Han er søndag blevet varetægtsfængslet til 17. maj.

Den sigtede blev anholdt lørdag klokken 10.22.

Forinden havde han ifølge en pressemeddelelse fra Sydøstjyllands Politi indleveret en genstand i lufthavnen og oplyst, at den indeholdt sprængstof.

Hvad der nærmere bestemt er blevet sprængt lørdag aften, fremgår ikke af politiets pressemeddelelse.

Søndagens grundlovsforhør er foregået bag dobbeltlukkede døre.

Det har medført, at offentligheden hverken kender den sigtedes mands identitet, hvad han er sigtet for, eller hvad han eventuelt måtte have forklaret i retten.

På grund af de dobbeltlukkede døre kan Sydøstjyllands Politi heller ikke oplyse yderligere om sagen, lyder det i pressemeddelelsen.

Lørdag var politiet til stede flere steder i og omkring Billund. Der var blandt andet politi til stede ved Hejnsvig.

Ud over truslen mod lufthavnen blev der også foretaget en bokssprængning uden for Legolands hovedindgang.

Sydøstjyllands Politi har tidligere meldt ud, at det undersøger, om der er en sammenhæng mellem de to sager. Politiet har ikke oplyst, om det er blevet be- eller afkræftet.

