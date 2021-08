Gerningsmand bag røveri i spillehal efterlyses med billeder

Fyns Politi beder offentligheden om hjælp til at identificere gerningsmanden til et røveri mod en spillehal i Nyborg den 9. august.

Gerningsmanden truede med en kniv personalet i spillehallen Pitten, der ligger i Adelgade i Nyborg, til at udlevere et uoplyst kontantbeløb.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse torsdag morgen.

Meddelelsen er vedlagt billeder af gerningsmanden fra overvågningskameraer i spillehallen.

- Fyns Politi håber, at nogen kan hjælpe med at identificere gerningsmanden ud fra sparsomme billeder, men man kan for eksempel på billederne se, at gerningsmanden har en sort dunjakke med hvidt logo på venstre overarm.

Røveriet varede kun to minutter - fra 22.17 til 22.19.

Manden er ifølge politiets signalement omkring 190 centimeter høj. Han havde maskeret sig med hætte og en sort skimaske.

- Har man oplysninger om sagen eller om, hvem gerningsmanden kan være, så bedes man kontakte Fyns Politi på 114, står der i pressemeddelelsen.

/ritzau/