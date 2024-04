GF Forsikring dømt til at betale millionbeløb i momssag

GF Forsikring må til lommerne, efter at Højesteret onsdag har afsagt kendelse i en sag, der handler om moms.

Lige knap 15 millioner kroner i efterbetalt moms plus renter og sagsomkostninger lyder dommen på.

Dermed er der sat punktum i en sag, der begyndte tilbage i 2008, hvor GF Forsikring stiftede datterselskabet GF IT.

Selskabet havde til formål at udvikle et it-system for GF Forsikring, der som forsikringsselskab har delvis momsfradragsret. GF IT fik også fuldt momsfradrag, mens systemet blev udviklet.

Sener - i 2010 - blev de to selskaber fællesregistreret i momsmæssig henseende, og dermed mente GF-koncernen, at GF It's udlejning af it-systemet til GF Forsikring var momsfri.

Højesteret mener dog, at hele konstruktionen var udtænkt med det formål uberettiget at slippe for at betale moms. Derfor er der tale om et misbrug af momsreglerne.

Sagen har tidligere været i Østre Landsret, hvor dommerne nåede frem til et andet resultat. Her blev GF Forsikring og GF frifundet.

