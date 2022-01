Glat føre skaber problemer flere steder i Jylland

Der har fredag aften og natten til lørdag været flere uheld som følge af glat føre på vejene, men ingen personer er kommet alvorligt til skade.

Især i Jylland er der mange meldinger om bilister, der er havnet i en grøft eller kørt ind i noget efter at mistet herredømmet over deres køretøj.

I Midt- og Vestjylland, der er landets arealmæssigt største politikreds, har der været mindst 13 af den slags uheld, oplyser vagtchef Anders Hansen.

- Det er fortsat glat derude på veje og cykelstier, og folk skal passe på, hvis de skal hente morgenbrød her til morgen. Der har også været flere meldinger om folk, der er faldet på grund af glatte fortove, siger han.

Især fredag aften væltede det ind med anmeldelser.

- Vi havde 13 glatføreuheld indtil omkring klokken 23, og det er fordelt over hele vores kreds. Ingen er heldigvis kommet alvorligt til skade. Der er tale om småskrammer, siger Anders Hansen.

I Holstebro valgte en bilist, der fra en sidevej skulle ud på ringevejen, at styre sit køretøj ind i en lysstander, da bilen begyndte at glide ud.

- Han drejede bilen ind i lysstanderen for at undgå et eventuelt sammenstød på den mere trafikerede ringvej.

I Viborg var der sent fredag eftermiddag to glatføreuheld inden for 100 meters afstand i løbet af ti minutter.

I Nordjylland melder politiet om et enkelt glatføreuheld, hvor en bilist nær Aars ramte en lygtepæl.

I den sydlige del af Jylland er der blevet saltet flere steder hen over natten, men trods det har der været en del uheld.

- Nær Varde mistede en bilist kontrollen over sin bil på grund af glat føre. Bilen væltede om på taget. Vi har også hørt om et par faldulykker, siger vagtchef Henrik Sønderskov.

I nabokredsen Syd- og Sydøstjylland har glatføreuheldene været koncentreret omkring Kolding.

- Vi har haft fem glatføreuheld på motorvejen nær Kolding plus et uheld på en almindelig landevej, siger vagtchef Jeppe Thranum.

Det ene af uheldene involverede en lastbil, to personbiler samt en ambulance.

Fyns Politi har kendskab til et enkelt uheld, da en personbil på Svendborgmotorvejen gled ud og endte i nødsporet.

- Det skete omkring midnat. Føreren kom ikke noget til, siger vagtchef Henrik Krøjgaard.

Samme status gælder for Østjylland.

- Vi har modtaget en anmeldelse om et glatføreuheld. Det var en knallertkører der ved 23.40-tiden kørte op bag i en saltspreder, oplyser vagtchefen.

I det østlige Danmark er politiet i Nordsjælland ene om at melde om glatføreuheld. En tre-fire stykker uden personskade ifølge vagtchefen.

/ritzau/