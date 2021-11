Glatføre forårsager flere uheld i Nordjylland tirsdag morgen

Det har indtil videre været en travl morgen for politiet i Nordjylland, hvor glatte veje på mindre end halvanden time har ført til fire trafikuheld.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Jesper Sørensen tidligt tirsdag morgen.

Første anmeldelse indløb via 112 klokken 03.05. Her var en bil nord for Sindal kørt galt og lå på siden. Der blev sendt en ambulance til stedet, men der var ingen meldinger om tilskadekomne.

Klokken 03.47 kom det næste alarmopkald. Denne gang fra Tverstedvej nord for Hjørring.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Her var der tale et solouheld på grund af is og glatføre. Der var ingen personskade, siger vagtchefen.

På E45 syd for Sæby kørte en lastbil galt kort efter klokken fire.

- Trafikken er helt spærret i sydgående retning lige syd for frakørsel 12, siger Jesper Sørensen kort før klokken fem.

- Her er der også tale om et soluheld på grund af glat føre. Og heller ikke her er der meldinger om tilskadekomne, siger han.

Senest har politiet klokken 04.25 modtaget en anmeldelse om en forulykket bil på Halsvej nord for Aalborg.

- Der er ingen meldinger om tilskadekomne, og også her er der tale om et glatføreuheld, siger vagtchefen.

Han fortæller videre, at der saltes på vejene, men at politiet opfordrer bilister til at køre forsigtigt i morgentrafikken og køre efter forholdene.

- På de kameraer, jeg har adgang til, kan jeg se, at der er snedække overalt, siger Jesper Sørensen.

Ifølge DMI's hjemmeside er der tirsdag morgen varsel for stormende kuling og vindstød af stormstyrke i Nordvestjylland.

Endvidere skal nordjyderne være forberedt på snestorm onsdag. Her ventes der at falde mellem 15 og 30 centimeter tøsne i den nordlige del af Jylland.

/ritzau/