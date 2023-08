Globale aktiemarkeder falder efter amerikansk nedjustering

De globale aktiemarkeder tog onsdag et dyk nedad, efter at USA, verdens største økonomi, fik nedjusteret sin kreditvurdering for først gang i 12 år.

I Europa måtte Stoxx 600-indekset sluge et fald i værdi på 1,35 procent.

- I Fitchs optik har der været en stabil forringelse i regeringsmæssige standarder over de seneste 20 år, heriblandt hvad angår finans- og gældspolitik, til trods for den flerpartiske aftale i juni om at suspendere landets gældsloft indtil januar 2025, lød det i Fitchs vurdering.

Tiltaget er blevet mødt med vrede fra Det Hvide Hus, der har kaldt Fitchs vurdering for "arbitrær og baseret på forældet data".

En kreditvurdering måles typisk ud fra økonomiske oplysninger og historik for at bestemme, hvor sandsynligt det er, at et land eller virksomhed vil være i stand til at tilbagebetale gæld.

Analytiker ved handelsvirksomheden IG Tony Sycamore fortæller, at, ser man bort fra Fitchs nedjustering, har både USA og Kina leveret skuffende økonomisk data, mens flere virksomheder har skuffet i deres regnskaber. Det bidrog ifølge ham til onsdagens fald.

Nedjusteringen skete på baggrund af en politisk konflikt i USA om gældsloftet.

Den amerikanske regering optager regelmæssigt gæld for at kunne betale sine forpligtelser og holde landet kørende. Derfor skal loven for, hvor meget gæld den må optage, også regelmæssigt opdateres. Det skete sidst i juni, da gældsloftet blev suspenderet.

Sidste gang USA's kreditvurdering blev nedjusteret var i 2011. Dengang var det også på grund af en politisk konflikt om gældsloftet.

