Globale aktionærer fik udbetalt 3900 milliarder i andet kvartal

De 1200 største børsnoterede selskaber i verden udbetalte i andet kvartal udbytte for samlet set 568,1 milliarder dollar, et rekordhøjt beløb.

Beløbet svarer til omkring 3900 milliarder kroner og repræsenterer en stigning på 4,9 procent sammenlignet med samme periode i 2022.

Banker stod for omtrent halvdelen af væksten i udbyttebetalingen, da voksende renter har haft en positiv effekt på deres dækningsgrad.

Aktionærer i europæiske selskaber blev belønnet i højere grad end nogen andre med udbyttebetalinger for i alt 184,5 milliarder dollar. Det er 9,7 procent højere end samme periode i 2022.

Nordamerikanske selskaber udbetalte 165,3 milliarder dollar, hvilket er en stigning på 4,2 procent.

Den schweiziske fødevareproducent Nestlé udbetalte flere penge end nogen andre selskaber efterfulgt af den britiske bank HSBC og den tyske bilproducent Mercedes-Benz.

Chef for globale aktieindtægter i den britiske kapitalfond Janus Henderson, Ben Lofthouse, fortæller, at væksten i den globale økonomi er aftagende på grund af de stigende renter.

- Markederne forventer globale profitter til ikke at vækste i år efter at have nået et rekordhøjt niveau i 2022, siger han.

- Når vi snakker med selskaber rundt omkring i verden, så er de mere tilbageholdende i forhold til udsynet.

Udbytteudbetalingen slog også rekord i første kvartal ifølge en opgørelse fra Janus Henderson. Da lød beløbet på 326,7 milliarder dollar - eller 2258 milliarder kroner.

Selv om en svag økonomi normalt ville anses som værende dårlig for bankerne, så har det vist sig, at de stigende renter har sat gang i udbyttebetalingerne.

Ben Lofthouse tilføjer, at han forventer, at væksten i udbyttebetalingerne fortsætter.

/ritzau/AFP