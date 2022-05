Glohedt arbejdsmarked giver laveste ledighed siden 2008

Trods prisstigninger, problemer med forsyninger og international usikkerhed som følge af krigen i Ukraine fortsætter det danske arbejdsmarked med at have høj beskæftigelse og en lav ledighed.

Antallet af ledige faldt fra marts til april med 900 til 70.000 personer. Det viser Danmarks Statistiks opgørelse. Det betyder, at ledigheden er på 2,4 procent.

Dermed fortsætter ledigheden med at være på det laveste niveau siden 2008.

Ifølge Danske Banks cheføkonom, Las Olsen, tyder noget på, at meget skal gå galt, før der ikke er godt gang i det danske arbejdsmarked.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Når ledigheden ikke falder mere, end den gør, skyldes det uden tvivl, at den er så lav i forvejen, skriver han i en analyse.

- Det er simpelt hen svært at få tallet længere ned, for der er altid nogen, der er på vej fra uddannelse eller andet job over i noget nyt, og det kan tage tid, selv i det strammeste arbejdsmarked.

- Men det er lykkedes at få mange mennesker, der ikke er registreret som ledige, i arbejde i dette opsving, blandt andet studerende og folk fra udlandet.

/ritzau/