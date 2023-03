GN dropper at rejse milliarder: Mangler aktionærers opbakning

Efter modstand fra sine egne aktionærer har bestyrelsen i danske GN Store Nord droppet en planlagt aktieudvidelse, der skulle indbringe syv milliarder kroner.

Det oplyste GN Store Nord tirsdag eftermiddag - under 24 timer før selskabets generalforsamling onsdag.

Ifølge ledelsen er der simpelthen ikke tilstrækkelig opbakning blandt de nuværende aktionærer til at udstede så mange nye aktier.

- Feedbacken fra og dialogen med adskillige af vores aktionærer forud for generalforsamlingen såvel som de stemmer, vi har modtaget på forhånd, har gjort det tydeligt, at forslaget ikke ville opnå opbakning fra de påkrævede to tredjedele, skriver GN i en meddelelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Bestyrelsen vil nu se de finansielle muligheder an og vende tilbage til aktionærerne på et senere tidspunkt.

Formålet med at rejse de syv milliarder kroner var at nedbringe selskabet gæld.

Reaktionen på regnskabet og forslaget om at udstede nye aktier for syv milliarder kroner blev omgående mødt med et kæmpe nej tak på fondsbørsen.

Her faldt GN Store Nords aktie med 20 procent i de første 15 minutter efter handlen åbnede den morgen.

Artiklen fortsætter under annoncen

GN Store Nord har groft sagt to store forretningsben. Det traditionelt største har været GN Hearing, der laver høreapparater.

Men det andet forretningsben, GN Audio, fortsætter med at spille en større rolle. Her udvikles og sælges høretelefoner og headsets.

Koncernen havde sidste år en omsætning på 19 milliarder kroner og 570 millioner kroner i overskud.

/ritzau/