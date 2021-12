GN køber amerikansk selskab for trecifret millionbeløb

Den danske koncern GN Store Nord køber det amerikanske selskab Lively, der sælger høreapparater på nettet.

GN betaler 625 millioner kroner for at overtage 91 procent af aktierne i det amerikanske selskab.

Det oplyser GN i en pressemeddelelse.

Rationalet bag opkøbet er, at der i fremtiden vil blive solgt flere og flere høreapparater over nettet, hvilket allerede er accelereret under coronapandemien.

I dag udgør onlinesalget af høreapparater dog kun fire procent af det totale salg i USA, skriver GN i meddelelsen.

Det amerikanske selskab ventes i år at have en omsætning på 100 millioner kroner, men give et underskud på 170 millioner kroner.

Det skal ses i lyset af, at virksomheden kun har tre år på bagen og dermed er i den tidligere udvikling.

Til sammenligning ventes GN's salg af høreapparater i år at være et pænt stykke over fem milliarder kroner.

GN sælger høreapparater af mærker som ReSound, Beltone og Interton, som bliver solgt verden over.

GN sælger ud over høreapparater også headsets - blandt andet af mærket Jabra. Virksomheden er målt på omsætning blandt Danmarks 50 største virksomheder.

Selskabet er noteret på fondsbørsen i København, hvor det er i C25-indekset over de største og mest værdifulde selskaber.

Navnet GN Store Nord udspringer af det oprindelige virksomhedsnavn Det Store Nordiske Telegraf-Selskab, der blev stiftet i 1869 af erhvervsmanden C.F. Tietgen.

/ritzau/