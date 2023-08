GN Store Nord er udfordret på salget af høretelefoner

GN Store Nord havde i andet kvartal succes med sine høreapparater, mens markedet forblev udfordrende i selskabets forretning for høretelefoner.

Det viser regnskabet for kvartalet onsdag aften.

GN's forretningsben GN Audio, hvor der udvikles og sælges høretelefoner og headset, fik et slag i omsætningen i andet kvartal med et fald på 20 procent på årsbasis.

Men selskabet fortsætter med at arbejde sig igennem udfordringerne, siger den administrerende direktør i divisionen, Peter Karlstromer, i regnskabet.

Omvendt stod det til i forretningen for høreapparater, GN Hearing, hvor omsætningen steg 12 procent sammenlignet med andet kvartal i 2022.

Her blev særligt høreapparatet Resound Omnia tungen på vægtskålen for den positive fremgang ifølge Gitte Aabo, administrerende direktør i GN Hearing.

- Markederne for høreapparater er stort set vendt tilbage til sunde vækstrater, siger hun i regnskabet.

I alt omsatte GN Store Nord for 4,4 milliarder kroner i andet kvartal, mens det i året forinden omsatte for 4,9 milliarder kroner.

Overskuddet endte på 43 millioner kroner, mens det i andet kvartal i 2022 var på 225 millioner kroner.

For hele 2023 venter GN Store Nord efter andet kvartal en organisk vækst i intervallet minus 4 til 2 for hele koncernen.

Tidligere var forventningen i spændet minus 5 til 7.

Organisk vækst er et udtryk for udviklingen i en virksomheds omsætning eller overskud fraregnet udsving i valutakurser og opkøb af virksomheder. Det kan dermed give et mere retvisende billede af, hvorvidt en virksomhed reelt vokser eller går tilbage.

/ritzau/