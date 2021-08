Gode aktieår giver danskernes pension vokseværk

Det kan tydeligt ses på danskernes pensionsformuer, at der de seneste år har været medvind på aktiemarkederne.

Den gennemsnitlige pensionsformue var i 2020 på 590.000 kroner efter skat. Det er 30 procent mere end i 2015. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Ifølge seniorøkonom Britt Ambjørn Christiansen, Danica Pension, har mange danskere alene i 2019 og 2020 fået afkast op mod 40 procent.

Hun forventer, at pensionsformuerne også vil vokse i år, hvor mange danskere allerede har fået et afkast på mere end ti procent.

- Det skyldes, at de positive tendenser på de finansielle markeder er fortsat ind i 2021, skriver hun i en kommentar.

Hun mener dog, at markederne efterhånden har taget højde for, at økonomierne er i gang igen efter corona.

- Men det ændrer ikke på, at vi ser positivt på resten af året, hvilket også kan komme danskernes pensionsformue til gavn, lyder det.

Selvom aktiemarkedet endte med grønne tal sidste år, sørgede corona for, at der var udsigt til det modsatte.

Virusudbruddet sendte i starten af året alverdens aktiemarkeder i "dybrødt terræn. Men de vendte siden på en tallerken, forklarer privatøkonom Brian Friis Helmer, Arbejdernes Landsbank.

- Derudover så dækker den positive udvikling naturligvis også over, at danskerne løbende indbetaler på deres pensionsordning, og at en af del af de indefrosne feriepenge ikke blev hævet, skriver han i en kommentar.

Trods de voksende pensionsformuer er der ifølge Britt Ambjørn Christiansen fra Danica Pension mange, som ikke sparer nok op til alderdommen.

Hos pensionskassen indbetaler to ud af fem kunder ikke så meget til pension, at deres nuværende levestandard kan fastholdes.

Pensionskassen er med cirka 800.000 danske kunder en af landets største.

Samtidig kan man heller ikke forvente, at udviklingen på aktiemarkedet vil fortsætte i samme tempo de kommende år.

- Det forventer vi, vil blive mere afdæmpet de kommende år, vurderer økonomen.

