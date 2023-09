Godkendelse af udstyr i USA sender Ambu-aktien i vejret

Aktien har onsdag formiddag taget et kraftigt hop i vejret hos medicinalvirksomheden Ambu efter en godkendelse af et engangskoloskop og et endoskopisystem i USA.

Ambu-aktien er således steget med knap syv procent på fondsbørsen lidt efter klokken 11 onsdag.

Ambu, der producerer udstyr til hospitals- og sundhedssektoren, har tidligere onsdag udsendt en meddelelse om godkendelsen hos den amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelse, FDA.

Et koloskop anvendes til undersøgelse af tyktarmen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Ambu vil koloskopet ved navn aScope Colon først blive prøvet af på udvalgte klinikker i USA.

Selskabet håber, at engangsdesignet kan bidrage til mere effektiv behandling af særlige patientgrupper, hvor det er vigtigt, at koloskopet er fuldstændig sterilt.

Det gælder blandt andet for folk med svækket immunsystem.

- Vores entré på markedet for gastroenterologi handler om at lære og fokusere, siger Ambu-topchef Britt Meelby Jensen i en skriftlig kommentar.

- Og mens vi gradvist udvider vores produktportefølje, glæder vi os til at bringe fordelene ved engangseffektivitet og sterilitet til et stigende antal sundhedsprofessionelle og patienter.

/ritzau/