Goldman Sachs fordobler resultatet og tjener 141 milliarder

Goldman Sachs har særligt haft fremgang inden for køb og salg af virksomheder og formueforvaltning.

Den amerikanske finanskoncern Goldman Sachs har mere end fordoblet overskuddet i 2021.

Goldman Sachs kommer ud af året med et overskud på 141,2 milliarder kroner, hvilket er en stigning på 129 procent over det seneste år.

Det viser årsregnskabet fra den amerikanske koncern, der er offentliggjort tirsdag.

Der har været vokseværk i alle dele af Goldman Sachs' forretning. Den største fremgang er inden for formueforvaltning samt koncernens afdeling, der arbejder med børsnoteringer og køb og salg af virksomheder.

Når virksomheder skal sælges eller på børsen, hyrer de ofte banker til at være mellemmænd.

Goldman Sachs har etableret en position som verdens førende på det område, skriver Reuters med henvisning til data fra analysefirmaet Refinitiv.

Den store fremgang i 2021 skal ses i lyset af, at regnskabet for 2020 var trukket ned af tab, der var relateret til coronakrisen.

Goldman Sachs er i Danmark for mange kendt for sit tidligere ejerskab af Ørsted, da det gik under navnet Dong Energy.

Det vakte stor debat i Danmark - også politisk - da Goldman Sachs i 2014 blev en del af ejerkredsen i energiselskabet. Kritikken gik på, at Dong Energy blev værdisat for lavt, og aktierne derfor var for billige.

Goldman Sachs solgte sine sidste aktier i selskabet i 2017. Koncernen tjente mere end 20 milliarder kroner på investeringen.

/ritzau/