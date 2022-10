Google sender ny telefon på gaden i Danmark

Google præsenterer torsdag nye Pixel-telefoner, som man nu også kan købe via teleselskaber i Danmark.

Når Google i næste uge lancerer sine nyeste mobiltelefoner i Pixel-serien, kan man også få fingrene i dem i danske butikker.

Det fortæller selskabet i forbindelse med præsentationen af de nye modeller torsdag.

Hidtil har de danske forretninger parallelimporteret Pixel-telefonerne fra andre lande, men seks år efter introduktionen af den første Pixel-model, er Danmark også kommet på Googles mobil-landkort.

- Vi har tydeligt kunnet mærke appetitten blandt danske brugere for at få adgang til Googles telefoner i Danmark, og derfor har vi også glædet os helt vildt til at få dem på hylderne.

- Særligt fordi det sker med nogle telefoner, som gør hverdagen nemmere, sikrere - og sjovere, siger Bianca Bruhn, der er landechef for Google i Danmark.

De nye telefoner går under navnet Pixel 7 og Pixel 7 Pro, hvoraf den sidste er topmodellen.

Den har foruden en 6,7 tommer højopløselig skærm og 12 gigabyte hukommelse også et kamera med 10 x optisk zoom.

Telefonerne benytter ikke overraskende styresystemet Android, som er udviklet af netop Google.

Google vil fra og med næste uge også tilbyde forårsmodellen Pixel 6a til danskerne, ligesom man sender høretelefon-serien ved navn Pixel Buds ud på det danske marked.

Telia og Elgiganten har indgået aftale med Google om at forhandle de nye produkter, der officielt kommer i handlen 13. oktober.

/ritzau/