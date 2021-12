Grænsekontrol til Tyskland forbliver den samme trods nye krav

Syd- og Sønderjyllands Politi skruer ikke op for kontrollen ved grænsen, selv om der mandag indføres nye testkrav ved indrejse.

Det oplyser politikredsen torsdag i en pressemeddelelse.

De nye krav betyder, at personer uden bopæl i Danmark skal have taget en negativ test, inden de rejser ind i Danmark.

De skal tage en lyntest senest 48 timer før indrejse eller en PCR-test 72 timer før. Kravet gælder, uanset om man er vaccineret eller ej.

- Grænsekontrollen fortsætter som hidtil med stikprøvevis kontrol af indrejsende ved landegrænsen. Der vil ikke blive ændret på kontrolindsatsen ved grænsen som følge af de nye regler, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i meddelelsen.

Politiet vil dog i "det omfang, det bliver bekendt med overtrædelse," efterforske sagen og eventuelt straffe med en bøde på op til 3500 kroner.

Regeringen med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) præsenterede forslaget om testkrav ved indrejse onsdag.

Her blev det begrundet med et ønske om at begrænse smittespredningen, og at der kommer nye varianter af coronavirus.

Man kan ifølge Sundhedsministeriet ikke blive nægtet indrejse, hvis man ikke har en negativ test. Det skyldes, at der ikke er hjemmel til det i epidemiloven.

Hvis man bor i Danmark, skal man tage en test, senest 24 timer efter at man er kommet ind i landet.

Der er i øvrigt en lang række undtagelser fra kravet. Det gælder for eksempel børn under 15 år og personer, der bor i grænselandet.

Kravet vil træde i kraft 27. december og foreløbigt gælde i tre uger frem til 17. januar.

/ritzau/