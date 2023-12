Grænsepoliti anholder syv rumænere for omfattende tyveri

Grænsepolitiet i Sønderjylland har anholdt syv rumænere, som mandag vil blive fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. De syv er sigtet for omfattende tyverier, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Det var en patrulje fra politiets Udlændingekontrolafdeling Vest, som søndag morgen blev opmærksom på et rumænsk indregistreret bus med trailer på en rasteplads ved Kliplev.

Traileren og bussens varerum var fyldt med papkasser, tasker og kufferter, som viste sig at indeholde kosmetik og spiritus. Den indledende efterforskning førte politiet til en adresse i Københavnsområdet. Her fandt politiet yderligere effekter.

Politiet mistænker, at der er tale om tyvekoster, og oplyser, at den samlede værdi løber op i omegnen af en kvart million kroner.

Udlændingekontrolafdelingen hører under Syd- og Sønderjyllands Politi, og her har anklagemyndigheden vurderet, at de syv anholdte skal stilles for en dommer med krav om varetægtsfængsling.

Det kommer til at ske mandag eftermiddag ved et grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at anklageren ved den lejlighed vil anmode dommeren om at holde retsmødet for lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning.

Politiet har mistanke om, at der kan være medgerningsmænd på fri fod, og de skal ikke have mulighed for at blive gjort bekendt med, hvad der kommer frem under retsmødet.

Syd- og Sønderjyllands Politi har ikke oplyst, hvorledes de syv sigtede stiller sig til den mistanke, der er rejst imod dem.

