Græsk-russer løslades i sag om udlevering til Rusland

En græsk-russisk forretningsmand er tirsdag blevet løsladt fra sin varetægtsfængsling.

Det har en dommer besluttet under et retsmøde i Københavns Byret.

Afgørelsen kommer, i kølvandet på at Rigsadvokaten mandag indstillede til, at han ikke skal udleveres til retsforfølgelse i Rusland.

- Det, vi fik i går (mandag red.), var en 13 sider lang shish-kebabing af det russiske retsvæsen, lød det fra mandens forsvarsadvokat, Asser Gregersen.

På et spørgsmål fra mandens tolk uddybede advokaten, at han mente, at der var tale om en hård kritik af Ruslands retssystem.

Tirsdagens retsmøde handlede udelukkende om, hvorvidt det er nødvendigt, at manden er frihedsberøvet, indtil hans udleveringssag er afgjort.

Det mener anklagemyndigheden ved Københavns Politi. Det er, selv om anklagemyndigheden også vil påstå, at manden ikke skal udleveres, når udleveringssagen senere skal for retten.

Ifølge Rigsadvokaten er betingelserne for udlevering ikke til stede. Det skyldes blandt andet, at en udlevering ville stride mod Danmarks internationale forpligtelser, lød det tirsdag i retten.

Manden har siddet varetægtsfængslet siden oktober i Vestre Fængsel. Han blev anholdt i Kastrup Lufthavn på vej hjem til Grækenland.

Dansk politi reagerede på, at manden var blevet efterlyst internationalt af Rusland.

Dommeren, som tog stilling til varetægtsfængslingen tirsdag, valgte blandt andet at lægge vægt på indstillingen fra Rigsadvokaten.

En egentlig afgørelse om udlevering skal træffes af retten på et senere tidspunkt. Hvornår er uvist.

