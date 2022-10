Granskning: Der er ikke én årsag til skyderiet i Field's

En taskforce er færdig med at granske forløbet op til skyderiet i Field's, hvor en ung gerningsmand skød flere personer i shoppingcenteret 3. juli i år.

Den formodede 22-årige gerningsmand havde haft kontakt til psykiatrien i regionen inden hændelsen. Men granskningen viser, at man ikke kan pege på en enkelt årsag til skyderiet.

Det fortæller taskforcens formand, Tina Gram Larsen, der er lægefaglig direktør i psykiatrien i Region Nordjylland, på et pressemøde tirsdag.

- Der er ikke noget i vores afdækning, der har tydet på, at vi har kunnet finde en kerneårsag, siger hun.

Nærmere detaljer om mandens kontakt til psykiatrien bliver ikke offentliggjort. Det skyldes, at afdækningen af forløbet indeholder personhenførbare oplysninger.

Den nedsatte taskforce kommer også med seks anbefalinger til psykiatrien fremadrettet. Det gælder blandt andet at sikre en kontinuitet i behandlingen, så få bliver impliceret i hver patients behandling.

Det er den væsentligste anbefaling, understreges det.

Tina Gram Larsen fortæller, at anbefalingerne er udtryk for, at noget kan gøres bedre, men:

- Det er ikke et udtryk for, at hvis vi bare havde gjort det her, var det aldrig sket.

Lægefaglig vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri Ida Hageman, der er med i taskforcen, peger også på, at der for nylig er vedtaget en psykiatriplan.

Planen står et bredt flertal af Folketingets partier bag og kommer til at tilføre psykiatrien flere penge.

- Det her koster penge, og de her penge har ikke været der, siger Ida Hageman.

Hun mener, at de seks anbefalinger helt generelt vil være med til at bedre behandlingen og måske gøre det hurtigere.

- Hvis vi får hjulpet folk hurtigere, kan vi også tage flere ind, siger Ida Hageman.

Tre personer blev dræbt, og flere andre blev såret i skyderiet i Field's.

Den 22-årige formodede gerningsmand blev kort efter anholdt og stillet for en dommer. Han sigtes for tre drab og syv drabsforsøg. Dommeren valgte at varetægtsfængsle manden i surrogat på en lukket psykiatrisk afdeling.

/ritzau/