Grøn efterspørgsel er med til at sikre Danfoss rekordregnskab

En global efterspørgsel på produkter, der kan hjælpe med at spare energi, har i 2021 hjulpet Danfoss til en række rekordresultater.

Det oplyser den danske industrikoncern onsdag i forbindelse med sit regnskab.

Samlet har Danfoss i 2021 omsat for 56,1 milliard kroner. Ud over at det er rekord, er det en stigning på 29 procent i forhold til 2020.

Stigningen er især drevet af en stor efterspørgsel på energieffektive produkter og løsninger.

Det større salg er medvirkende til at give Danfoss et overskud på 4,7 milliarder kroner i 2021. Det er også rekord og 45 procent over året før.

- Vi har aldrig set bedre muligheder for Danfoss, siger koncernchef Kim Fausing i en pressemeddelelse:

- Det er vores ambition at være den førende teknologipartner for vores kunder i den grønne omstilling ved at dekarbonisere (rense for kulstof, red.) gennem energieffektivitet, lavere emissioner og elektrificering.

- Den grønneste energi er jo den energi, som vi ikke bruger. Danfoss har leveret de bedste resultater i vores historie, og vi står i en stærk økonomisk position, siger han.

I 2022 er Danfoss optimistisk, når det gælder muligheden for at overgå sidste års rekordhøje omsætning.

Omsætningen ventes at blive mellem cirka 66 og 73 milliarder kroner.

I forventningen indgår et fuldt års ejerskab af den hydraulikforretning, som Danfoss overtog af amerikanske Eaton i 2021.

Ligesom andre virksomheder er Danfoss dog også påvirket af en række globale forhold, som selskabet ikke selv er herre over.

- Den forventede vækst og profitabilitet er afhængig af udviklingen af pandemien, de globale udfordringer i forsyningskæden samt fortsættelsen af de nuværende stærke vækstrater i verdensøkonomien, lyder det fra Danfoss.

Med hensyn til situationen i Ukraine, hvor Danfoss har flere medarbejdere, fortæller selskabet, at første prioritet lige nu er at passe på dem.

- Vi overvåger situationen nøje, oplyser Danfoss.

Virksomheden blev grundlagt i 1933. Den er ejet af familien til stifteren, Mads Clausen, gennem en familiefond.

Danfoss har hovedsæde i Nordborg på Als.

