En af Veganerpartiets stiftere har fået dagbøder for at gå ind på svinebondes grund og filme i marts 2020.

Grøn partistifter får bødestraf for at gå ind på svinefarm

Da retsmødet begyndte, var det anklagerens overbevisning, at medstifter af Veganerpartiet Henrik Vindfeldt skulle idømmes en fængselsstraf for en forårsdag i 2020 at være trængt ind på en svinefarm på Nordfalster.

Men sådan endte det ikke.

I løbet af det cirka to timer lange retsmøde nåede både anklager, forsvarer og dommeren til enighed om, at der i stedet burde være tale om en bødestraf.

Det fortæller anklager Tina Nielsen, som mødte for anklagemyndigheden til sagen ved Retten i Nykøbing Falster torsdag.

Der var nemlig rejst tiltale for, at Henrik Vindfeldt og hans kæreste den 31. marts for to år siden uberettiget var gået ind på en svinebondes grund i Stubbekøbing.

Her ville de filme forholdene for grisene.

De kom dog aldrig ind til produktionsvirksomheden, altså ind til grisene i staldene. Det har både de tiltalte, den forurettede svinebonde og vidner fortalt i sagen.

Og da de ikke kom derind, udsatte de heller ikke dyrene for smittefare, hvilket var en skærpende omstændighed, som kunne ændre det fra en bødesag til at kunne udløse en fængselsstraf.

Derfor er anklager Tina Nielsen tilfreds med udfaldet.

- Det er jeg på baggrund af det, der er kommet frem. Anklagere skal også være objektive. Det er også min opgave, og hvis ikke de har været inde i svinestaldene, mener jeg ikke, det skal udløse en fængselsstraf.

- Så har de ikke udsat svinene for smittefare, siger hun.

De to tiltalte filmede desuden den pågældende svinebonde og hans ansatte. Dele af den video, som kæresteparret optog den dag i marts, har været vist i retten.

Henrik Vindfeldt og kæresten er før i byretten idømt fængsel 30 dages betinget fængsel i en sag om ulovlig indtrængen på en anden svinefarm ejet af samme bonde.

Den dom har de anket til Østre Landsret, der behandler sagen 8. november.

Veganerpartiet, der var opstillingsberettiget til Folketinget, fusionerede for nylig med et andet grønt parti og fik navnet Grøn Alliance. Siden har det parti sluttet sig til Alternativet.

Henrik Vindfeldt har før oplyst, at han ikke stiller op til folketingsvalget 1. november.

Også en tredje person er nævnt i anklageskriftet, men vedkommende er ikke dansk statsborger, og han bor også i udlandet.

Det har ikke været muligt for anklagemyndigheden at få fat i ham og forkynde ham anklageskriftet. Derfor er hans del af sagen blevet udskilt.

