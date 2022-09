Grønland skruer op for internethastigheden med 5G

For første gang bliver det muligt at benytte sig af det hurtige 5G-netværk på Grønland.

Byerne Sisimiut, Maniitsoq og Narsag på vestkysten fungerer som testbyer for det nye netværk.

Det er Tusass, som er Grønlands udbyder af telefoni og internet, og det svenske telekommunikationsselskab Ericsson, der i samarbejde har implementeret testforsøgene. Det oplyser Tusass i en pressemeddelelse.

Ifølge det grønlandske medie Sermitsiaq vil det fra 1. november være muligt at benytte 5G-netværket i de tre grønlandske byer.

Det er også Ericsson, der er leverandør af den 4G-forbindelse som i dag er tilgængelig i det meste af landet.

Ifølge administrerende direktør for Tusass Kristian Reinert Davidsen betyder 5G meget for grønlænderne.

- Ved at udrulle 5G vil vi berøre alle grønlænderes hverdag. Mobilforbindelser er ekstremt vigtige i Arktis, og for mange familier og husstande i Grønland er det den eneste måde at kommunikere på, siger han i en pressemeddelelse fra Ericsson.

Sermitsiaq skriver, at yderligere ti grønlandske byer vil være de næste, der får adgang til 5G - herunder hovedstaden Nuuk.

/ritzau/