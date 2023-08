Grønlandsk politi undersøger døde slædehunde og stjålen jolle

Der kan være en relation mellem, at 10 slædehunde natten til mandag blev dræbt syd for den grønlandske by Qasigiannguit og et brugstyveri af en jolle og tre rifler.

Det skriver Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Derfor beder politiet om borgerne i Qasigiannguits hjælp og opfordrer til, at man kontakter det lokale politi, hvis man ved noget om sagen.

Jollen blev stjålet natten til mandag ifølge politiet.

Tre rifler blev stjålet fra en anden båd i havnen i Qasigiannguit.

Et vidne så jollen komme tilbage mellem klokken 5 og 6 mandag morgen, skriver Grønlands Politi.

I samme tidsrum mener politiet, at de 10 hunde blev skudt og dræbt på en nærliggende ø syd for byen.

Nøglen til jollen og riflerne har politiet ikke fundet.

Jollen er en Ørnvik Tuukaq-jolle med påhængsmotor.

Qasigiannguit ligger i det vestlige Grønland, og der bor omkring 1000 mennesker i byen.

/ritzau/