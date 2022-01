Grossist i fødevarer snød statskassen for 31 millioner

En grossist i fødevarer snød de offentlige kasser for godt 31 millioner kroner, da han købte og solgte ris, sodavand og andre varer.

Det konkluderer Retten på Frederiksberg, som sent tirsdag straffer den 58-årige Karim Bahadori med fængsel i tre år for momssvig.

Hverken her eller i udlandet må han drive virksomhed. Oveni kommer en tillægsbøde på godt 31 millioner kroner, ligesom han skal betale erstatning på 31.371.012 kroner til Skattestyrelsen.

Til kriminaliteten anvendte han 22 såkaldte skraldemandsselskaber. De gik konkurs, og momsen blev aldrig betalt.

Undervejs i processen har Karim Bahadori nægtet at være indehaver af firmaet IN Import Export Foods, hvorfra lovovertrædelserne udgik, men retten er blevet overbevist af blandt andet udsagn fra en tidligere ansat.

For et par år siden fik den nu dømte omtale af medierne Finans og Information i artikelserien "Grand Theft Europe". Den handler om en række momssvindlere og om myndighedernes sene indgreb. Formodede svindlere sendte lastbiler i pendulfart over Øresund, lød det.

Karim Bahadori har allerede afsonet det meste af straffen. Siden sommeren 2020 har han været varetægtsfængslet i Vestre Fængsel. Han blev overført fra Sverige, da han havde afsonet en dom afsagt af Hovrätten for Skåne og Blekinge på halvandet års fængsel for skatteunddragelse og rod med bogføringen.

På forsigtige skridt tøffer manden ind i retten i selskab med to betjente. Han lider af svimmelhed og forhøjet blodtryk. Derfor beder hans forsvarer, advokat Rolf Gregersen, om løsladelse, så han senere kan afsone den sidste del af straffen.

Men retten afviser anmodningen. Der er grund til at tro, at han vil rejse ud af Danmark og tage til Sverige, hvor hans hustru bor. Og dermed nikker dommeren til ønsket fra anklager Frederik Morild, som blandt andet peger på hensynet til folks retsfølelse.

- Det er særdeles grov kriminalitet, hvor han har udnyttet den tillid, der er indbygget i momssystemet, siger anklageren.

Den dømte har såvel dansk som svensk statsborgerskab. I Sverige drev han selskabet KB Halal Foods, og i Afghanistan ejer han i øvrigt et par jordlodder.

Dansk politi har ikke kunnet lægge beslag på værdier i forbindelse med sagen, som handler om kriminalitet fra 2014 til 2017.

I den førnævnte artikelserie oplyste medierne Finans og Information, at Fødevarestyrelsen allerede i begyndelsen af 2015 politianmeldte Bahadori for svindel på "en anden myndigheds område".

Men der blev først grebet ind efter flere år.

Karim Bahadori har nægtet sig skyldig og overvejer, om han vil anke dommen til Østre Landsret.

/ritzau/